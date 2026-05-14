山形市内のホームセンターでケーブルなどを盗んだとして、警察は14日までに、24歳の男2人を逮捕しました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、いずれも宮城県に本籍がある住居不定のアルバイト従業員(24)と会社員(24)の男2人です。警察によりますと、2人は共謀の上、去年12月28日午後4時20分ごろ、山形市内のホームセンターで、ケーブルなど30点・約20万9000円相当を盗んだ疑いが持たれています。警