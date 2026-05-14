＜関西オープン初日◇14日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞今季限りでレギュラーツアー引退を表明している70歳の永久シード選手、倉本昌弘が魅せた。525ヤードの13番パー5。ピンまで残り260ヤードほどの2打目をピンハイのエッジまで運ぶと、6.5ヤードの3打目を直接入れるチップインイーグルでギャラリーを沸かせた。〈連続写真〉70歳でも飛ばせる！倉本昌弘が伝授するコツ「歩くように振る」