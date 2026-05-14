14年ぶり＆史上2人目の70代イーグルで『73』 レギュラーラスト2試合の倉本昌弘「あしたはエージシュートを狙う」
＜関西オープン 初日◇14日◇茨木カンツリー倶楽部 東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞今季限りでレギュラーツアー引退を表明している70歳の永久シード選手、倉本昌弘が魅せた。525ヤードの13番パー5。ピンまで残り260ヤードほどの2打目をピンハイのエッジまで運ぶと、6.5ヤードの3打目を直接入れるチップインイーグルでギャラリーを沸かせた。
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自身では2012年「とおとうみ浜松オープン」第2ラウンド以来、14年ぶり。70歳247日でのイーグルは2010年「中日クラウンズ」第2ラウンドでの杉原輝雄（72歳320日）に次ぐ、ツアー2番目の年長記録で、70代では2人目だ。「あの距離で（2打目が）届いたので、良かったです。パターで打とうかと思ったけど、ウェッジで狙いました」と気持ちのいい一打となった。倉本の最期の雄姿を見ようと、多くの関西ゴルフファンがプレーを見守った。アウトの前半、3番、5番でボギーが先行したが、8番パー4で1つ目の見せ場を作る。ティショットが左のフェアウェイバンカーにつかまったが、ピンまで149ヤードの2打目を手前5〜6に乗せてフックラインを読み切り、この日初バーディを奪った。年齢以下のスコアで回るエージシュートの期待も膨らんだが、続く9番で3打目のバンカーショットが1度で出ずにダブルボギー。11番、17番でもボギーとして、この日は1イーグル・1バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「73」の3オーバーでホールアウトした。「良かったところもあるし、悪いところもあった。9番のダボがもったいない。まあイーグルも出たし、（きょうも）もう少しやれたと思いましたけど、やっとだから。（距離が）短いといっても、シビアな位置にピンが切られたり、ボギー打ちますよね。予選通過は厳しいかもしれないけど、あしたはなんとかエージシュートを狙いたい」8月の「Sansan KBCオーガスタ」をレギュラーツアーラストマッチと位置づけており、今大会を含めて残り2試合となる。エージシュート達成なら、尾崎将司以来ツアー史上2人目。予選通過なら杉原輝雄（68歳311日）を抜き、最年長記録更新となる。ダブル快挙をかけた大一番になりそうだ。（文・小高拓）【国内男子ツアー 年長予選通過記録（予選通過時の順位）】1 杉原輝雄 68歳311日 2006年「つるやオープン」53位T2 倉本昌弘 67歳217日 2023年「関西オープン」39位T3 尾崎将司 66歳92日 2013年「つるやオープン」4位T【国内男子ツアー エージシュート】尾崎将司（66歳） 2013年「つるやオープン」第1R「62（-9）」尾崎将司（70歳） 2017年「HONMA TOURWORLD CUP」第2R「70（-1）」
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