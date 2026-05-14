〜 2025年度全上場企業「内部統制不備の開示企業」調査 〜2025年度（4-3月）に自社の内部管理体制の不備を開示した上場企業は41社（42件）だった。2012年度以降、最多の2024年度の58社（58件）から減少したが、2021年度と並び3番目に多かった。2025年度は、ニデック（株）（プライム）、KDDI（株）（プライム）など、業界を代表する企業で内部統制不全の事例が相次いだ。ただ、上場各社や監査法人は、これまで以上に監査機能