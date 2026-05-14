ＴＢＳの山形純菜アナウンサーが番組で母からのお下がりのワンピースを着用し話題になっている。同局入社前に「２０１６ミス・インターナショナル世界大会」でファイナリストに選出された山形アナは、１４日までに自身のインスタグラムを更新。「番組の企画で母が昔着ていたワンピースをお直ししていただきました」と書き出した。そして、「３０年以上前の物ですが普段使いというよりは大切なイベントの際に着ていたこ