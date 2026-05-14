ＴＢＳの山形純菜アナウンサーが番組で母からのお下がりのワンピースを着用し話題になっている。

同局入社前に「２０１６ ミス・インターナショナル世界大会」でファイナリストに選出された山形アナは、１４日までに自身のインスタグラムを更新。「番組の企画で母が昔着ていたワンピースをお直ししていただきました」と書き出した。

そして、「３０年以上前の物ですが 普段使いというよりは 大切なイベントの際に着ていたこと 大事に保管していたこともあり 状態も良かったようです。」とつづり、お直しした母のワンピースを着用した写真と、ワンピースを着た母が写る昔の家族写真をアップした。

さらに、「丁寧なコミュニケーションで対応してくださり 素晴らしい職人技で仕上げてくださった フェニーチェクローゼットの皆さん 本当にありがとうございました 大切に着用します」と、感謝の気持ちを表し、母からのお下がりを再活用できる喜びを噛み締めた。

この投稿には「なんて素晴らしい企画っ」「これぞ１点物」「素敵な服は時代関係なく可愛いです」「お母様もお洒落なんだろうなあ」「純菜さんが着ると、新しく見えますよ！」「純菜さんも次世代に繋いで行きましょう」といったコメントが寄せられている。