12日に浙江省杭州市で発表された「中国教員生成AI応用報告書（2026）」で、中国の教員の96．1％がAI（人工知能）ツールを積極的に学び、さらに多く試したいと考えており、92．3％がAIを授業に取り入れることに前向きであることが明らかになった。中国新聞網が伝えた。報告書は、2026世界デジタル教育大会の並行セッション「未来の学校に向けた教員の準備」で発表された。全国30の省（自治区・直轄市）の教員8万6000人を対象とした