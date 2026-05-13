長野市の松ヶ丘小学校。子どもたちよりも早く教室にやって来た男性。「おはようございます」なぜか、手には炊飯器。始まったのは、そう、「おにぎり」作りです。握っているのは、学校運営に参加している地域の住民＝コミュニティスクールのメンバーたちです。使われているコメは、主に「こども食堂用」に無償で提供された国の備蓄米です。この「朝のおにぎり作り」きっかけは、1年半前の、ある会話でした。コミュニテ