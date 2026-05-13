（台北中央社）第28回台北映画祭は12日、国際新監督コンペティションのノミネート作品を発表した。台湾代表には、チャオ・コイワン（周鉅宏）とイェン・フー（胡錦筵）が共同監督を務め、クー・チェンドン（柯震東）が主演する「我未許願先吹蠟燭」（I Blew Out the Candles Before Making a Wish）が選ばれた。日本の長久允監督の「炎上」も候補入りした。国際新監督コンペは新人監督の長編第2作目までを対象とした部門で、