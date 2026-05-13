カルビーのポテトチップスに続き、カゴメもケチャップのパッケージの変更を検討していることがわかりました。関係者によりますとカゴメは、主力商品の「カゴメトマトケチャップ」の一部商品について、パッケージの変更を検討していると小売店などに対して伝えているということです。具体的にはパッケージにプリントされているトマトのイラストを減らすことなどが検討されていて、5月末の出荷分から新しいデザインに切り替えられる