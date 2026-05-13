あすに迫った米中首脳会談。議論のポイントはどこになるのでしょうか。北京支局の中原記者に聞きます。首脳会談で注目されるのが、アメリカによる台湾への武器輸出です。トランプ大統領は訪問に先立ち、台湾への武器輸出について「習主席と議論する」と述べました。中国は、アメリカによる台湾への武器輸出に一貫して反対していて、今回の会談でトランプ大統領から何らかの譲歩を引き出したい狙いがあります。アメリカの政府高官は