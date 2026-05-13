災害により実践的に備えてもらおうと、県は初めて避難所ごとの備蓄状況を5月13日に公表しました。県が初めて公表したのは、県内1321カ所の各避難所と備蓄倉庫の備蓄状況です。2026年4月1日時点の食料や水、トイレなど42品目が公表され、避難所ごとのエアコン設備の有無なども公表されました。県によりますと、水や食料は概ねどの市町村も備蓄できているものの、生理用品や衛生用品は市町村によってばらつきがあり、他の市町村と比