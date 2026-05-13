お笑いタレントの小籔千豊が１３日、都内で行われた吉本新喜劇の大塚澪（れい）の著書「ゾンビメンタル〜どんなにヘコんでもすぐに復活する人の思考法〜」（東洋経済新報社刊）の合同取材会にゲストとして登場した。大塚は社内の出版チャレンジ企画で１位に輝き、本書の出版が決定。「怒られることが多かった」という大塚が約２０年間で培ってきた、どんなにヘコんでもすぐに復活する「ゾンビメンタル」を手に入れるメソッドを