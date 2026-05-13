GOT7のメンバーで俳優としても活躍するパク・ジニョンが、温かな支援の手を差し伸べた。国際児童権利NGO「セーブ・ザ・チルドレン」は5月13日、パク・ジニョンがソロミニアルバム『Said＆Done』の発売を記念し、海外の子どもたちの音楽教育支援のために5000万ウォン（約530万円）を寄付したと発表した。【画像】GOT7が再集結？変わらぬ友情にファン涙今回の寄付金は、教育インフラが不足している海外地域の子どもたちの音楽教育事