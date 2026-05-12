東京地検特捜部の検事から違法な取り調べを受けたとして被告の男性が国を訴えた裁判で、検事の発言を記録した取り調べの映像が東京地裁に証拠として提出されたことがわかりました。検事「黙秘を人のせいにするな！自分で選んだんやろ？」被告「してません！」検事「してるやろうが！」被告「してない！」これは、詐欺などの罪で懲役11年の実刑判決を受けた太陽光発電会社社長の生田尚之被告（52）を東京地検特捜部の検事が取り調べ