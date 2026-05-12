これはもう、アイスというより“冷たい桃”かもしれません……。昨年、累計販売数100万本超を記録したファミマの「福島県産桃アイスバー」が、今年は「とろける食感 ぎゅっと桃」として新登場。ファミリーマートは5月12日より、全国の店舗で販売しています。桃果汁は48％に増量。昨年の時点で“ほぼ桃”と高く評価されていた本商品が、どれほど進化したのか確かめてみました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら