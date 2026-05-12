博報堂ＤＹホールディングス [東証Ｐ] が5月12日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比8.0％増の460億円になり、27年3月期も前期比2.0％増の470億円に伸びる見通しとなった。3期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比7.1％減の165億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の5.1％→6.1％に改善した。 株探ニュース