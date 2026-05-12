この記事をまとめると ■「車両進入禁止」「車両通行止め」「通行止め」はそれぞれ意味が異なる ■どれも通行を禁止するもので違反すると反則金や違反点数が科されるケースもある ■災害時の通行止め無視は懲役や罰金の可能性もある 車両進入禁止・車両通行止め・通行止めはぜんぶ違う 4月、5月は教習所を卒業した初心者ドライバーが増える季節だが、初心者だけでなくベテランドライバーにとってもややこしい交通ルールがいくつ