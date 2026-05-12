ミズノは、日本バレーボール協会とのオフィシャルサプライヤー契約に基づき、バレーボール女子日本代表チームの新ユニフォームを製作した。今回のユニフォームデザインのテーマを「つなぐ」とし、女子日本代表選手や関係者、ファン、ミズノ、それぞれの思いを乗せたデザインとなっている。左から：2011−12年度デザイン、2026年度新デザイン過去大会で着用したユニフォームデザインの中からファン投票を実施した結果、2011−2012年