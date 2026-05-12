ミズノは、日本バレーボール協会とのオフィシャルサプライヤー契約に基づき、バレーボール女子日本代表チームの新ユニフォームを製作した。今回のユニフォームデザインのテーマを「つなぐ」とし、女子日本代表選手や関係者、ファン、ミズノ、それぞれの思いを乗せたデザインとなっている。



左から：2011−12年度デザイン、2026年度新デザイン

過去大会で着用したユニフォームデザインの中からファン投票を実施した結果、2011−2012年シーズンに着用していたデザインが高い支持を集めた。そこで今回のユニフォームでは、当時のデザインから着想を得て、右胸部分にワンポイントを取り入れている。また、ユニフォームシャツに赤外線防透け生地を採用することで、盗撮から選手たちを守り、よりプレーに集中できる設計になっている。

新ユニフォームは、6月3日に開幕する「バレーボールネーションズリーグ2026」から公式戦で着用される。また、5月18日10時からは、オーセンティックウエアやサイン入り応援Tシャツを順次販売する予定。

［小売価格］

オーセンティックシャツ：2万3000円

サイン入り応援Tシャツ：6600円

（すべて税込）

［発売日］5月18日（月）

ミズノ＝https://jpn.mizuno.com