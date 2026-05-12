マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、どうやら相当な“ごった煮”になりそうだ。『X-MEN2』（2003）でナイトクローラーを演じたアラン・カミングが、本作を「スーパーヒーローのスープ」と表現している。 米のインタビューに登場したカミングは、『X-MEN2』撮影当時の過酷な現場環境を振り返りな