メジャーデビュー15周年を迎えたSEKAI NO OWARI（セカイノオワリ）が、今なお多くのリスナーに愛され続ける名曲「眠り姫」を再レコーディングした「眠り姫（Happy Ending Version）」を5月11日（月）に配信リリースした。今回の配信ジャケットを手がけたのは、『大好きな妻だった』『BADDUCKS』『DOGA』などで注目を集める漫画家・武田登竜門。SEKAI NO OWARIのメンバーをモチーフに、日常の中にあるふとした幸せの瞬間を切り取っ