SEKAI NO OWARI「眠り姫（Happy Ending Version）」配信スタート｜夏にはドームツアー開催

メジャーデビュー15周年を迎えたSEKAI NO OWARI（セカイノオワリ）が、今なお多くのリスナーに愛され続ける名曲「眠り姫」を再レコーディングした「眠り姫（Happy Ending Version）」を5月11日（月）に配信リリースした。

今回の配信ジャケットを手がけたのは、『大好きな妻だった』『BADDUCKS』『DOGA』などで注目を集める漫画家・武田登竜門。

SEKAI NO OWARIのメンバーをモチーフに、日常の中にあるふとした幸せの瞬間を切り取ったイラストを本楽曲のために描き下ろした作品。「Happy Ending Version」というタイトルに相応しい、温かく穏やかな世界観を表現した。

「眠り姫（Happy Ending Version）」ジャケット写真

繊細かつ情緒豊かな武田登竜門の画風と、SEKAI NO OWARIが紡ぐファンタジックな音楽世界が見事に融合した今作。ビジュアル面でも楽曲の持つ感動的な余韻を増幅させる仕上がりで、アニバーサリー作品にふさわしい一枚となっている。

15周年イヤーの幕開けを飾ったSEKAI NO OWARI。今後は、期間限定のコンセプトストア「mad lamb cafe presented by SEKAI NO OWARI」が5月16日（土）から福岡、5月30日（土）から大阪で開催されるほか、7月11日（土）からはドームツアーも開催予定。さまざまな方面から精力的に活動を展開する。

※eはアクサン・テギュ付きが正式表記

【リリース情報】

SEKAI NO OWARINew digital Single眠り姫（Happy Ending Version）2026.5.11 Releasehttps://sekainoowari.lnk.to/nemurihimePR

【ライブ情報】

SEKAI NO OWARI DOME TOUR 2026「THE CINEMA」■京セラドーム大阪 ／KYOCERA DOME OSAKA2026年7月11日（土）OPEN16:00／START18:002026年7月12日（日）OPEN15:00／START17:00

■東京ドーム／TOKYO DOME2026年8月15日（土）OPEN16:00／START18:002026年8月16日（日）OPEN16:00／START18:00

＜チケット＞◯金額（全席種共通）12,000円（税込）

DOME TOUR 2026「THE CINEMA」特設サイトhttps://www.sekainoowari-tour.jp/

SEKAI NO OWARI DOME TOUR 2026「THE CINEMA」Teaser Moviehttps://youtu.be/FDUZcwGhwBs