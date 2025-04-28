斉藤慎二を性的暴行疑いで在宅起訴
『斉藤慎二を性的暴行疑いで在宅起訴』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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斉藤慎二被告の裁判 女性「私の態度を見て同意と受け取っているなら異常」
斉藤被告は「同意があったと確信している」などと主張し、不同意を一貫して否定
NEWSポストセブン
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元刑事、斉藤慎二被告の裁判に指摘「嫌と言わなかったから同意とならない」
2023年の刑法改正による「同意」の解釈が厳格化されている点に言及
livedoor ECHOES
2026年8月6日
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堀江貴文氏、斉藤慎二被告の今後を予想「性犯罪者は大変です」
求刑７年の７がけで実刑４年半〜５年になるとの見解を示している
東スポWEB
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「有罪でいい」「甘い判決なら…」長谷川豊氏、斉藤慎二被告の事件に見解
有罪が妥当としつつ、朝のロケバスという状況への違和感も率直に示した
東スポWEB
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斉藤慎二被告の公判で被害者女性が証言、斉藤被告は6秒にわたっておじぎ
検察側は懲役7年を求刑し、判決は11月16日に言い渡される予定である
スポーツ報知
2026年8月5日
2026年6月8日
2026年5月8日
2026年3月22日
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斉藤慎二被告の裁判 事件当日の被害者の様子を母が涙ながらに証言
3月17日の第2回公判では、事件当日の被害者の様子を母親が証言した
NEWSポストセブン
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斉藤慎二被告、裁判中もバウムクーヘンを販売「タレント商法」が物議
バウムクーヘンを販売する「タレント商法」に厳しい目が注がれているという
Smart FLASH
2026年3月16日
2026年3月13日
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元ジャングルポケット斉藤慎二被告の裁判 長期化する可能性も
検察側は、斉藤被告が女性にキスや胸を触る行為は同意していたと主張
Smart FLASH
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小籔千豊、斉藤慎二被告に苦言「アホやなっていうと思います」
小籔は「才能のある子やと思ってたんですけど、軽率な行動があった」と苦言
スポーツ報知