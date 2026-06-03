斉藤慎二
『斉藤慎二 』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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斉藤慎二被告の裁判 女性「私の態度を見て同意と受け取っているなら異常」
斉藤被告は「同意があったと確信している」などと主張し、不同意を一貫して否定
NEWSポストセブン
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元刑事、斉藤慎二被告の裁判に指摘「嫌と言わなかったから同意とならない」
2023年の刑法改正による「同意」の解釈が厳格化されている点に言及
livedoor ECHOES
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「執行猶予つきの有罪判決なら御の字」斉藤慎二被告の判決予想で記者指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
2026年8月6日
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堀江貴文氏、斉藤慎二被告を批判「多目的トイレ以下の行為」
堀江貴文氏は自身のYouTubeで、斉藤被告の行為を手厳しく批判した
女性自身
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堀江貴文氏、斉藤慎二被告の今後を予想「性犯罪者は大変です」
求刑７年の７がけで実刑４年半〜５年になるとの見解を示している
東スポWEB
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「有罪でいい」「甘い判決なら…」長谷川豊氏、斉藤慎二被告の事件に見解
有罪が妥当としつつ、朝のロケバスという状況への違和感も率直に示した
東スポWEB
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斉藤慎二被告の公判で被害者女性が証言、斉藤被告は6秒にわたっておじぎ
検察側は懲役7年を求刑し、判決は11月16日に言い渡される予定である
スポーツ報知
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斉藤慎二被告に懲役7年求刑 妻・瀬戸サオリが「証人出廷」しなかったワケ
東スポWEB
2026年8月5日
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斉藤慎二被告から性的暴行 被害女性は事件後「生活に困窮」と証言
検察側は懲役7年を求刑し、被害女性Aさんが法廷で被害を証言した
日刊スポーツ
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斉藤慎二被告に「可能な限り長くて重い刑を」被害女性が語る
被害女性Aさんが意見陳述し「人の尊厳を踏みにじられた」と訴えた
東スポWEB
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元ジャンポケ・斉藤慎二被告に懲役7年を求刑 不同意性交などの疑惑
日テレNEWS NNN