セブン-イレブン・ジャパンは5月18日、ソフトドリンクの納品における「鮮度逆転緩和」の取り組みを7月15日納品分から順次開始すると発表した。小売業界では同社が先駆けて推進する。飲料メーカーの商品輸送用トラックを年間約3000台（同社試算）削減し、物流効率化とフードロス削減の両立を図る。同社によると、製造（製）・流通（配）・小売（販）で構成される製配販の商慣習などを背景に、適正以上のルールや基準のもと、鮮