トラックに載った自走砲が必要な理由韓国の防衛企業の米国現地法人「ハンファ・ディフェンス・USA」が新しい装輪式自走砲K9MH（Mobile Howitzer）を発表し、そのコンセプトが陸上自衛隊の最新自走砲と類似していることが注目を集めています。【画像】発射して即離脱！ これが、K9MH発砲の瞬間ですK9MHは、4軸8輪の装輪式（タイヤ式）車両に、K9自走砲の砲システムをベースにした砲塔部を搭載しています。従来のK9は履帯式（キ