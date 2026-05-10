[5.10 J1百年構想リーグWEST第16節 清水 1-1(PK4-3) 福岡 アイスタ]J1百年構想リーグWEST第16節が10日に開催され、4位清水エスパルスはホームで9位アビスパ福岡に1-1からのPK4-3で勝利した。前半をスコアレスで折り返すと、試合を動かしたのは福岡FW碓井聖生。後半25分、MF重見柾斗がボール奪取から中央をドリブルで運び、右へパスを出す。ペナルティエリア手前で受けた碓井が右足でゴール右に突き刺し、チームトップの今季4得