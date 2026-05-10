メイクという武器を手に入れたことで、人生を切り拓く自信と覇気をも手に入れた、人気インフルエンサー「はてにゃん」（31）。前編記事【“すっぴんブス男”が絶世のイケメンに…はてにゃん（31）を変身メイク系インフルエンサーにした“母が突きつけた残酷な事実”】では、すっぴんに自信のなかった過去から「メイク」を覚えるまでを語ってくれた。続く後編では、彼が考える「令和のメイク論」に迫る。なぜ今、性別を問わずメイクは必要なのか。現代社会を生き抜くための、“マナーとしてのメイク”について伺った。

《ブサイクすぎてだんだん可愛く見えてきた》…話題のすっぴん顔から衝撃の「ガチノーメイク学生証」、ワンポイント裏技も必見！

眉とファンデは令和のマナー

メイクを施すことなく、ありのままの自分で勝負できれば、それに越したことはない。しかし、少しの手間でより良い自分を演出できるなら、それを使わない手はないだろう。彼は現代のメンズメイクを次のように語る。

「美しすぎて滅」→「なりすましキモ過ぎ」 素顔でマチアプデートに向かい女子に逃げられるネタが鉄板

「メイクとはもはや、相手を不快にさせない身だしなみの一環だと思います。ヘアスタイルや髭を整えるのと同じように、眉を描いてファンデーションを塗ることくらいは、令和のマナーかな、と思っています」

とはいえ、はてにゃんは「フルメイクを仕上げるまでに2時間」というから、おいそれとは真似できないだろう。

キモとなるのは、眉だという。

「僕はもともと、目と眉がすごく離れてるんです。この二つの距離が近いほうが美形に見えるので、地眉は髭剃りと同時に全剃り。毎回、目と近い理想の位置に一から描き直しています。白いキャンバスというか、ゼロから作り上げるので、感覚としてはゲームの『マインクラフト』に近いかもしれません（笑）」

「鼻」の裏技もある。綿棒を黒く塗り、小さくカットして鼻の中につっかい棒のように入れることで高く、小鼻を細く見せる。整形級のスッキリした高い鼻を実現しているのだ。

「しばらく入れておくと鼻の形が形状記憶のように固定される。撮影前などの大事な予定の直前まで入れておけば、外しても数時間は形がキープできます。寝て起きると戻っていますけどね（笑）」

さらに最近アップデートしたというのがリップメイク。目の錯覚を利用して、キュッと引き上がった理想の口元を叶えている。

「黒のペンシルアイライナーを使って、口角にちょっとだけ上向きのラインを描き加えています。これは周囲からも褒められることが多いですね」

取り入れているワザの数々は、一般的なメイクの常識からは大きくかけ離れている。しかし、至近距離で見ても、その仕上がりは意外なほど自然で違和感が少ない。単にコンプレックスを隠すのではなく、まるで整形したかのように造形を作り変える。それはもはや、既存のメイクの枠を超えている。

ただし毎日メイクするわけではなく、オフの時はすっぴんで過ごすことも多い。

「困るのは、急な要件で呼び出された時。というのも、僕はフルメイクを仕上げるまでに毎回2時間はかかるんです。すっぴんのまま出向くと、相手から『お前、舐めてるのか』と反感を買ってしまうことがあって……。普段メイクをしない男性ならそんな風には思われないはずなのに、とジレンマを感じることもありますね」

大金を払っても変身願望を叶えたい男たち

そんなはてにゃんが現在、新たに展開を始めたのが「外見コンサル」事業だ。SNSで「本気で変わりたい」という人を募り、彼独自のメソッドで劇的な変身をプロデュースするというものだが、4月にスタートし、取材時点で既に応募者は530名を超えているという。

「応募の際、変身のために自分が出せる予算を提示してもらっているのですが、その金額はその人の本気度をはかるバロメーターの一つだと思っています。現時点での最高提示額は450万円。ボリュームゾーンとしては100万から150万円を提示される方が多いですね」

当初は「女性経験のない非モテ男子を垢抜けさせる」ことを目的とした募集だった。しかし、いざ蓋を開けてみると、意外な事実に驚いたという。

「自分を変えたいと切実に願って応募してくるのは、実はすでに仕上がった容姿のイケメンが多かったんです。現状に甘んじることなく、さらなる高みを目指したいという層からの支持が圧倒的でした」

提供するのは、外見の変化だけではない。元ナンバーワンホストとしてのキャリアも活かして、女性へのLINEの送り方や振る舞いなど、トータルでモテをプロデュースしていく方針だ。現在は、この事業を一時的なブームで終わらせず、長期にわたって継続していくための仕組み作りを模索中だという。

たった少しの手間で清潔感は手に入る

だが、化粧に抵抗のある男性がまだまだ多い世の中であることは事実だろう。

「フルメイクをすべきとはいいませんが、実はたった少し手を加えるだけで、誰でも清潔感と好感度を上げることができるんです。ある美容クリニックの仕事で、渋谷にいる女性たちに『イケてるおじさん』と『イタいおじさん』の違いをインタビューしたんです。すると、約9割の女性がその差を『清潔感』だと答えました。それほどまでに、見た目を整えることは評価を左右します」

その調査結果を受けて、はてにゃんが初心者にオススメする「好印象のポイント」とは何か。

「眉毛を整えるのはもちろんですが、日焼け止め効果のあるBBクリームはぜひ試してほしいですね。シミやくすみをカバーして肌のトーンを均一に整えてくれるので、それだけで清潔感が格段に上がります」

「ファンデーション」には抵抗を感じる男性も、日焼け止めの延長であれば手に取りやすいのでは、とはてにゃん。さらに、もう一つのオススメアイテムとして挙げたのが色付きのリップクリームだ。

「淡いピンクや赤の色付きリップは、唇の血色をよくしてくれます。これらのアイテムならドラッグストアで気軽に買えて、日常で身だしなみの延長として取り入れやすいと思います」

令和のこの時代、外見を整えることは、相手へのマナーであると同時に、自分自身に自信を与えるお守りにもなる。はてにゃんの歩みは、母に眉を整えてもらった14歳のあの日から始まった。もし今、外見や内面に悩んでいる男性がいるのなら、まずはアイブロウペンシルで眉を整えることから始めてみてはいかがだろうか。

デイリー新潮編集部