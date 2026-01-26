¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¡÷Press¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¡÷Press¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Í¸Â²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¤¥ë¥³¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¡§Ã«ËÜ µ®µÁ¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¬¥ëー¥·¥ã¡Ê¥¨¥¤³×¡ËÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBAHARI¡×¡Ê¥Ð¥Ï¥ê¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ºåµÞ¥á¥ó¥ºÂçºå1³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¡ÖBAHARI ¥¬¥ëー¥·¥ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ ÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëBAHARI¡£¥¬¥ëー¥·¥ã¡Ê¥¨¥¤³×¡Ë¤Ï¹âµéÁÇºà¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢BAHARI¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï³«±¿ºâÉÛ¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£