4月17日、Disney+の公式Xが更新され、ドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』シーズン2の舞台裏映像が初公開された。そこに現在、カナダで撮影中のSnow Man・目黒蓮の姿も映り込んでおり、大きな話題になっている。公式Xにアップされた動画では、作品の主演・製作を務める俳優・真田広之が登場。「『SHOGUN 将軍』シーズン2は……」と話すと、場面が切り替わり、俳優陣やスタッフたちが駆け回る撮影シーンが公開された。「目黒さんはシ