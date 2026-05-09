ユニットコムは5月9日、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗とパソコン工房WEBサイトで「超 アーリーサマーセール」を開始した。実施期間は5月29日（金）まで。パソコン工房「超 アーリーサマーセール」開催中、対象パソコンが最大12万円引き期間中セール対象PCが構成に応じて最大12万円オフになるというセール施策。オススメのオンボードPCやGPU搭載ノートPCなどセール期間限定価格で販売するとしており、加えてPCパーツ・周