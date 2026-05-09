パソコン工房「超 アーリーサマーセール」開催中、対象パソコンが最大12万円引き
ユニットコムは5月9日、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗とパソコン工房WEBサイトで「超 アーリーサマーセール」を開始した。実施期間は5月29日（金）まで。
パソコン工房「超 アーリーサマーセール」開催中、対象パソコンが最大12万円引き
期間中セール対象PCが構成に応じて最大12万円オフになるというセール施策。オススメのオンボードPCやGPU搭載ノートPCなどセール期間限定価格で販売するとしており、加えてPCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品も多数販売する。並行して『ド派手に怒涛のintel祭』を開催してIntel製プロセッサ搭載PCのセールも実施しており、用途や予算に応じてさまざまな製品を選択可能だ。
『ド派手に怒涛のintel祭』開催中！
パソコン工房は『中古買取強化宣言』を実施中！
最大3万円分相当※を還元する「ゴールデンウィーク スーパー還元祭」を期間限定で開催中！
パソコン工房にて「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中
最新Windows 11搭載パソコンへお得に乗り換え『Windows 11 全力乗換応援フェア』
パソコン工房なら「最長48回まで分割支払い手数料が無料」
パソコン工房「超 アーリーサマーセール」開催中、対象パソコンが最大12万円引き
期間中セール対象PCが構成に応じて最大12万円オフになるというセール施策。オススメのオンボードPCやGPU搭載ノートPCなどセール期間限定価格で販売するとしており、加えてPCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品も多数販売する。並行して『ド派手に怒涛のintel祭』を開催してIntel製プロセッサ搭載PCのセールも実施しており、用途や予算に応じてさまざまな製品を選択可能だ。
パソコン工房は『中古買取強化宣言』を実施中！
最大3万円分相当※を還元する「ゴールデンウィーク スーパー還元祭」を期間限定で開催中！
パソコン工房にて「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中
最新Windows 11搭載パソコンへお得に乗り換え『Windows 11 全力乗換応援フェア』
パソコン工房なら「最長48回まで分割支払い手数料が無料」