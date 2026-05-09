女優で歌手の小泉今日子（60）の所属事務所公式サイトが9日までに更新され、現在開催中のツアー「KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」の終了をもって、2026年内は休養期間に入ると発表した。同ツアーは5月10日の沖縄公演が最終公演となる。

小泉の個人事務所「株式会社明後日」の公式サイトを通じ「小泉今日子は『KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』終了より2026年内は休養期間とさせていただきます。年内のお仕事は全てお断りさせていただきます」と発表した。

続けて「2027年以降のお問い合わせに関してのお返事は休養明けとなる場合がございますので予めご了承ください」とし、「何卒ご理解の程よろしくお願いします」と呼びかけた。

小泉は自身の還暦を祝したツアー「KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」を開催中。今年1月の神奈川公演を皮切りに、5月10日の沖縄公演でファイナルを迎える。

小泉は今年1月放送のBSフジ特番「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」に出演した際、「ライブが5月に終わったら、本当に久しぶりに、数カ月丸々休もうと思っていて」と言及していた。