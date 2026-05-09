中東で長引く戦火にもかかわらず、中国貿易は「底堅さ」を見せている、と中国メディアが伝えた。市場の多角化や輸入の伸び、輸出の新たな原動力が強いことが支えているためだ。税関当局者は「中国経済が長期的に好転する条件と基本的な流れは変わっていない」と強調した。中国通信社（CNS）によると、世界貿易機関（WTO）は最近、世界の貨物貿易の成長見通しを大幅に下方修正した。WTOのチーフエコノミスト、ロバート・スタイガー