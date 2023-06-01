ソフトバンク・近藤健介外野手（３２）が８日のロッテ戦（みずほペイペイ）で８号２ランを放った。３回二死一塁から右翼席中段に突き刺さる特大の先制弾。涙を浮かべてベンチに帰ると、タオルで顔を覆い、攻守交代で左翼の守備に就く際も止めどなく涙がこぼれた。２日前の６日に７歳上の兄・洋介さんが急逝。家族から「兄ちゃんも試合に出てほしいと思うから、行ってきなさい」と背中を押され、人知れず悲しみを抱えて出場した