極楽湯およびGK Marketingは5月28日〜6月16日の期間、スペシャルイベント「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」を極楽湯・RAKU SPAグループ39店舗で開催する。ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ○「ぽこ あ ポケモンの湯」が登場同イベントでは、「ぽこ あ ポケモン」のポケモンたちをイメージした5種の「ぽこ あ ポケモンの湯」が登場する。浴室には特別にデザインしたタペストリーを装飾する。ぽこ あ ポケモンの湯○オリジナルの