【ぽこ あ ポケモン】極楽湯・RAKU SPAにポケモンたちをイメージしたお風呂が登場 - オリジナルグッズ＆グルメも

【ぽこ あ ポケモン】極楽湯・RAKU SPAにポケモンたちをイメージしたお風呂が登場 - オリジナルグッズ＆グルメも