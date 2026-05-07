品川インターシティおよび品川グランドコモンズにて、地域密着型スポーツフェスティバル「みんなの品川スポーツFES.2026」が6月7日(日)に開催される。主催は、日鉄興和不動産、住友生命、大林組。共催は品川カルチャークラブだ。さまざまなスポーツアクティビティが楽しめるイベント2023年の初開催から数えて今回で4回目となる「みんなの品川スポーツFES.2026」は、品川を舞台にさまざまなスポーツアクティビティを楽しめるイベン