【東京都港区・品川区】「みんなの品川スポーツFES.2026」開催！3人制バスケ公式戦やスポーツ体験会も



品川インターシティおよび品川グランドコモンズにて、地域密着型スポーツフェスティバル「みんなの品川スポーツFES.2026」が6月7日(日)に開催される。

主催は、日鉄興和不動産、住友生命、大林組。共催は品川カルチャークラブだ。

さまざまなスポーツアクティビティが楽しめるイベント

2023年の初開催から数えて今回で4回目となる「みんなの品川スポーツFES.2026」は、品川を舞台にさまざまなスポーツアクティビティを楽しめるイベント。

世界大会出場権をかけた3人制バスケ公式戦「3XS BRIDGE TO THE WORLD 3×3 in SHINAGAWA」をはじめ、多彩な体験会や飲食ブースを展開。ファミリーから地域住民まで、誰でもスポーツの魅力を体感できるプログラムを届けるイベントだ。

注目コンテンツをチェック

[caption id="attachment_1599550" align="aligncenter" width="600"] 過去実施の様子[/caption]

注目コンテンツを紹介しよう。1つ目は、3人制バスケ公式戦「3XS BRIDGE TO THE WORLD 3×3 in SHINAGAWA」。

国内トップクラスの12チームが集結し、世界大会出場権と優勝賞金30万円を懸けて戦う1日限りのトーナメントだ。3×3バスケットボール国内リーグ「3XS(トライクロス)」とタッグを組んで開催される。地元・品川を拠点とする「SHINAGAWACC WILDCATS」も参戦し、熱い試合を届けていく。

出場チーム情報、コートサイドチケットの販売は順次発表される。

[caption id="attachment_1599553" align="aligncenter" width="600"] 過去実施の様子[/caption]

[caption id="attachment_1599552" align="aligncenter" width="600"] 過去実施の様子[/caption]

2つ目は、スポーツ体験会。初心者でも気軽に参加できる各種体験ブースが展開される。

アンプティサッカー体験会、ホッケー体験会、ボルダリング体験会、フリースローブース、PKブースなどを用意するという。

[caption id="attachment_1599554" align="aligncenter" width="600"] 過去実施の様子[/caption]

[caption id="attachment_1599556" align="aligncenter" width="600"] 過去実施の様子[/caption]

3つ目は、ステージイベントとその他コンテンツ。

トークセッションでは、著名アスリートによるスペシャルトークが楽しめる。

パフォーマンスでは、プロダンスリーグ「D.LEAGUE」参戦チーム、品川CC公式チアリーダーズ「Rainbow Venus」が圧巻のダンスを披露。

地元企業が熱い火花を散らす特別企画、企業対抗3×3バスケも行われる。その他、飲食ブース、キッチンカーの出店、マッサージ無料体験なども楽しめるという。

「みんなの品川スポーツFES.2026」の入場料は無料。ただし、コートサイドなど一部有料席がある。イベントの詳しい情報は、下記の詳細ページから確認しよう。

品川カルチャークラブについて

「みんなの品川スポーツFES.2026」を共催する品川カルチャークラブは、品川を拠点に活動する総合型地域スポーツクラブ。「スポーツとビジネスの両立」を掲げ、サッカー、3x3バスケットボール、アメリカンフットボール、チアダンス、ブラインドサッカーなど多角的なスポーツ展開を通じて地域活性化に貢献している。

「みんなの品川スポーツFES.2026」に参加して、楽しい時間を過ごしてみては。

■みんなの品川スポーツFES.2026

開催日時：6月7日(日)10:00〜18:00

会場：品川インターシティ・品川グランドコモンズ

詳細：https://shinagawa.cc/3x3-basketball/news/14738

■品川インターシティ

住所：東京都港区港南2-15-2

■品川グランドコモンズ

住所：東京都港区港南2-16、東京都品川区北品川1-6

品川カルチャークラブ公式HP：https://shinagawa.cc

(ソルトピーチ)