◇NBA西PO準決勝・第2戦レイカーズ−サンダー（2026年5月7日ペイコム・センター）レイカーズの八村塁（28）が7日（日本時間8日）、西プレーオフ（PO）準決勝・第2戦の敵地サンダー戦に先発出場。第1Q終了間際にトップからブザービーター3Pシュートを決めるなど前半11得点をマークした。チームは接戦の展開の中で58ー57と1点リードで前半を折り返した。前回の試合となった5日（同6日）の準決勝第1戦では3本の3Pシュートを