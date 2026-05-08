◇NBA西PO準決勝・第2戦 レイカーズ−サンダー（2026年5月7日 ペイコム・センター）

レイカーズの八村塁（28）が7日（日本時間8日）、西プレーオフ（PO）準決勝・第2戦の敵地サンダー戦に先発出場。第1Q終了間際にトップからブザービーター3Pシュートを決めるなど前半11得点をマークした。チームは接戦の展開の中で58ー57と1点リードで前半を折り返した。

前回の試合となった5日（同6日）の準決勝第1戦では3本の3Pシュートを決めるなど得点の躍動。しかしチームは前半からリードを許す苦しい展開で黒星発進となった。試合後の会見では「後半はディフェンスも伸縮していたので、自分もシュートを打てる準備していた。ディフェンスでは何回かミスしてしまったので、映像を見て次の試合に臨みたい」と反省を口にしていた。

第2戦でも八村は前半から躍動した。第1Q残り8分37秒でトップからプルアップミドルショットを決めて初得点。残り6分46秒には左コーナーから3Pシュートを沈めた。この得点でプレーオフ通算500得点を達成した。残り1分26秒で一旦ベンチに下がった。残り7秒で再びコートに戻ると終了間際にトップからブザービーター3Pシュートを決めた。

第2Qはベンチスタート。残り8分30秒からコートに立つと、残り2分53秒には左コーナーから3Pシュートを沈めた。

八村は前半チーム最長タイの19分11秒出場。11得点3リバウンド1アシスト1スティールをマークした。シュートは5本試投で4本成功。FG成功率は80％。3Pシュートは4本試投で3本成功。3P成功率は75％だった。

チームは試合開始から2―9のランを決められる最悪な立ち上がりとなった。その後は最大11点リードを許したが、八村のブザービーター3Pシュートが決まって23―27と4点ビハインドで第1Qを終えた。第2Qはルーク・ケナードの3Pシュートも2本決まるなど1点リードで前半を折り返した。