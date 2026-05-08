俳優の白石麻衣さんは5月7日、自身のInstagramを更新。音楽ライブに出演した際のオフショットが話題を集めています。【写真】白石麻衣＆同い年芸人のツーショット「ちょっと待って！まいやんさんが綺麗すぎる！」白石さんは「音楽ライブ『イニミニ』ゲストで呼んでいただきました」「みなさん優しくてあたたかくて、あぁ音楽っていいな〜と余韻に浸っておりました」などとつづり、4枚の写真を投稿。ピンクのセットアップに紫のニッ