「マジでこの2人が同い年の世界線おもろすぎる」白石麻衣、同い年の人気芸人とのツーショット公開！
俳優の白石麻衣さんは5月7日、自身のInstagramを更新。音楽ライブに出演した際のオフショットが話題を集めています。
【写真】白石麻衣＆同い年芸人のツーショット
コメントでは「ちょっと待って！まいやんさんが綺麗すぎる！」「セイヤさん主催ライブお疲れ様でした」「マジでこの2人が同い年の世界線おもろすぎる」「せいやさんとも、オソロで楽しいですね!!」「これを機に白石さんがまた何か音楽やってくれたらイイなぁ」「お頼み申し上げますから早く麻衣ちゃんのリアイベを開催して下さい」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】白石麻衣＆同い年芸人のツーショット
「ちょっと待って！まいやんさんが綺麗すぎる！」白石さんは「音楽ライブ『イニミニ』ゲストで呼んでいただきました」「みなさん優しくてあたたかくて、あぁ音楽っていいな〜と余韻に浸っておりました」などとつづり、4枚の写真を投稿。ピンクのセットアップに紫のニット帽を合わせたコーディネートを披露しています。また、今回のライブを主催した、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやさんとのツーショットも公開しており、2人でポーズを決める楽しそうな姿がほほ笑ましいです。とても同い年には見えない2人ですね。
「え脚出てるうおーん」Instagramでたびたびオフショットなどを投稿している白石さん。6日には出演番組の宣伝とともに自身のソロショットを公開しました。特に2枚目の全身ショットでは膝上丈のスカートから美脚が見えています。ファンからは「かわゆい天使降臨だーーー!!」「え脚出てるうおーん」「美脚!!」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)