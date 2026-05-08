「1人目の客」と書かれたTシャツを着た男性が、マクドナルドの新店オープンで先頭に立ち、拍手で迎えられる――。その動画がThreadsに投稿され、4.9万件の“いいね”を集めました。この男性、実はこれまで200店以上で新店の「1人目の客」になってきたというのです。



【写真】マクドナルドの新店オープンでも「1人目の客」ゲット！

投稿したのは、「新店オープン1人目の客になる」という趣味を持つ、わくいさん（@jamiiiiro0104）。実はこの動画を撮影したのは、わくいさんとは面識のなかった人物でした。開店後、わくいさんが店内でチキンタツタセットを食べていると、動画を撮影した人たちが声をかけてきたそう。趣味について話すうちに意気投合し、後日動画が送られてきたといいます。



「今回のマクドナルドは、ものすごく面白がってくれるお店でした。扉が開いた瞬間、後ろに並ぶ人たちが私に拍手をしたりカメラを向けたりと、一体感がありました。クルーの皆さんには、すれ違うたび『ありがとうございます！』とお礼を言いました」



この趣味の原点は、コロナ前に訪れた京都の中華料理店「ハマムラ」のリニューアルオープンでした。わくいさんは当時、ラジオ局で働いていて、オープンの様子を自分の目で見に行くことに。開店20分ほど前に到着すると誰も並んでおらず、結果的にリニューアル後の「1人目の客」になりました。



「あの名店の再出発が僕で始まったのかという感慨と、まっさらな新店に最初に入る高揚感が忘れられなかった。以来、1人目の客になることを趣味にし続けています」



これまでに達成した店舗数は「おそらく200〜250くらい」。印象深い体験のひとつが、京都にオープンしたセブンイレブンです。周辺にコンビニが少なく、近所の人たちも開店を待ちわびていた場所でした。



「後から来た近所の人たちに『1人目の客になろうと思ってたのに…』と言われたんですが、恨み節ではなく、面白がってくれている感じがして。オープン後は、店員さんや近所の人たちと一緒に記念撮影もしました」



店舗だけにとどまりません。阪急西院駅のエレベーター稼働初日に「最初に乗る」こと、選挙のたびに投票所で「1人目に投票する」ことも楽しんできたといいます。



ただし、「無理はしないと決めている」と語る、わくいさん。前日に立地や入口を下見し、開店までの待ち時間にはnoteに体験談を書いて過ごすことが多いそうです。



「長くこの趣味を楽しみたいので、1時間以上は並ばないというルールにしています」



なぜこれほどまでに、この趣味に魅了されるのか。わくいさんは、オープン直後ならではの空気感を挙げます。



「オープンしたばかりのお店って、まだいろいろ"ふわっふわ"してるんです。完成させていこうとしているスタッフさんの姿がきれいで、僕が入店することで、このお店の歴史が始まるんだなという感慨もある」



さらに、この趣味で一番面白いと感じているのは、意外にも「制約」の力だといいます。



「『1人目の客になる』という縛りがあるおかげで、普段なら絶対行かないお店にも足を運べる。縛りがあれば普通は世界が狭まるはずなのに、この趣味では逆に世界が広がるんです」