ハンタウイルス」の集団感染が疑われるクルーズ船は現在、スペイン領・カナリア諸島に向かっています。地元は受け入れに反対していて、住民からは不安の声が上がっています。日本人1人を含む約150人を乗せ、スペイン領・カナリア諸島に向かっているクルーズ船「MVホンディウス号」。このクルーズ船内で、これまでにハンタウイルスへの感染確認と疑い例は8人で、このうち3人が死亡しました。4月12日、前日にオランダ人男性が死亡