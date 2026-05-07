兵庫県淡路市の「道の駅あわじ」が7日、人気商品「淡路島の新玉ねぎ」のオンライン販売を開始した。例年、店頭ではすぐに売り切れるという人気商品で、今年は全国への発送にも対応する。淡路島産新玉ねぎ「淡路島の雫」2kg入り980円（税込）（画像：道の駅あわじ）販売は同日午前10時から、道の駅あわじ公式通販サイトで始まった。販売期間は5月30日午後6時までを予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる