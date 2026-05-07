兵庫県淡路市の「道の駅あわじ」が7日、人気商品「淡路島の新玉ねぎ」のオンライン販売を開始した。例年、店頭ではすぐに売り切れるという人気商品で、今年は全国への発送にも対応する。

淡路島産新玉ねぎ「淡路島の雫」 2kg入り980円（税込） （画像：道の駅あわじ）

販売は同日午前10時から、道の駅あわじ公式通販サイトで始まった。販売期間は5月30日午後6時までを予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。

淡路島の新玉ねぎは、みずみずしくやわらかな食感と、辛みの少ない甘さが特徴。スライスしてそのままサラダで食べられるほど甘みが強く、“素材が主役”になる味わいとして人気を集めている。



同駅では、廃棄されるしらすや牡蠣の貝殻を肥料として再活用する取り組みも進めており、ミネラルを含んだ土壌が玉ねぎの甘みを引き出しているという。

通販では、淡路島で味わった新玉ねぎを再び楽しみたい人や、旬の食材を自宅で味わいたい人などをターゲットに展開。申し込み順に、入荷分から順次発送する。



道の駅あわじは「現地での感動を自宅でも楽しめるようにしたい」として、今後も淡路島の旬の食材や人気商品のオンライン展開を進めるとしている。