アストロズ今井達也投手（27）の公認そっくりさんとして活動する、お笑い芸人の今丼達也が7日までにXを更新し「今回の件ですが、当事者としっかり話しあい、しっかり謝罪し和解しました」と投稿した。

今丼をめぐっては、一部からXで「今丼さんの分の福岡遠征のチケット代と宿泊代をFFさんと立て替えているのに私をブロックして逃げました 今後被害がないように皆さんもお気を付けください」と指摘されていた。

今丼は、4日午前に「福岡遠征の件に関してお騒がせさせてしまい申し訳ございませんでした。」「【今後の活動について】大変ご迷惑をおかけしてしまったので、しばらく活動を自粛させていただきます」と活動自粛を発表していたが、5日夕方に当該投稿を削除し、トラブルに陥っていた当事者との和解を公表。一部からは「今井選手公認なんだからしっかりして下さい」「活動休止が1日で終わるやつ初めて見たわ」「本物に迷惑かけてるし、活動自体もう辞めれば？」などの声が寄せられていた。

右腕の疲労からIL（負傷者リスト）入りしている今井がメジャー復帰に向け歩む中、今丼の問題がX上で飛び交い「今丼のせいで今井達也がいつ投げるのか知りたいのに一切検索に出てこなくなってきっつ」との声もあった。