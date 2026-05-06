とちぎテレビ 今年の春の大型連休は最大で１２連休となりました。 先行きの見えない中東情勢や物価高騰が懸念される時期の連休となりましたがその影響はあったのでしょうか。 観光客に話を聞くと「海外旅行はやめた」「お土産を買うものを考える」「宿泊はせずに日帰りで」など影響があったという声が多く聞かれました。 一方、県内の観光施設では影響があったのでしょうか。 足利市にある植物園あしかがフラワ&#